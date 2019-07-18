أخبار مصر | معلومات الوزراء ينظم دورات تدريبية بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات الوزراء ينظم دورات تدريبية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، عدة دورات تدريبية بمراكز المعلومات بمجالس مدن محافظة أسوان، وقد استهدفت الدورة تدريب عدد (43) متدربًا.

وقد استهدفت الدورة الأولى "كيفية كتابة وإعداد التقارير والقيادة الفعالة" عدد (22) متدربًا، فيما استهدفت الدورة الثانية "التخطيط الاستراتيجي" عدد (21) متدربًا.

وتأتي هذه الدورات انطلاقًا من الدور المجتمعي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, وسعيه لنشر المعارف والمهارات الإدارية بين مختلف قطاعات الدولة وفقًا لأحدث الأسس والأساليب المعمول بها.