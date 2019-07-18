أخبار مصر | مجلس الوزراء ينفي ٩ شائعة في ٧ أيام (فيديو)

أصدر المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، فيديو توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 11 حتى 18 يوليو 2019‏).

ونفي المركز الاعلامي ما تردد حول تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد إجراء اختبارات تقييم لهم، كما نفي المركز ما أثير حول اقتراض "العاصمة الإدارية الجديدة" 20 مليار جنيه لتعثرها ماليا، مؤكدا أن الموازنة الخاصة بالعاصمة ٥٠ مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، كما نفي المركز ما تردد حول زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود.

ونفي المركز ما انتشر حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع، كما نفي ما أثير حول تخفيض دعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 ، ونفي أيضا ما تداول حول ارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، كما نفي ما انتشر حول إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد بداية من العام المقبل، ونفي المركز ما تداول حول حرمان الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات، ونفي ما أثير حول وجود تعليمات من وزارة الكهرباء بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطن في شريحة أعلى.