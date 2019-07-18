أخبار مصر | الحكومة توضح حقيقة خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توضح حقيقة خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار بشأن خلط وزارة التموين أطنان كبيرة من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مُشددةً على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذي يتم تسليمه إلى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصاً على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

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وأكدت الوزارة على أن للمطحن الحق في رفض استلام أي كميات لا تخضع للمواصفات القياسية، مُشددةً على أنه في حالة ثبوت أي تجاوزات من أصحاب الشون، أو عدم اتباعهم التعليمات المحددة في تخزين القمح أو حدوث أي أخطاء يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ولا تتسلم منهم المطاحن التموينية القمح.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي، فقد نجحت وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية وأقل استخداماً للمياه وأكثر مقاومة للأمراض وتتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وذلك من أجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.