أخبار مصر | خبير عالمي فى جراحة العظام بمستشفي المعادى العسكري (المواعيد)

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الخبير العالمى الأستاذ الدكتور اشرف بلاسى خبير جراحة العظام.

وذلك فى الفترة من 20 وحتى 27 يوليو الحالي، حيث يقوم خلالها بإجراء جراحات الطرف العلوى ومناظير الكتف والمرفق والرسخ والمفاصل الصناعية.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين أيام السبت والاثنين والأربعاء.