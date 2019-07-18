مصر | حجز 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار 24 ساعة بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار 24 ساعة بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحجز 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات 24 ساعة على ذمة التحقيقات فى منطقة الدرب الاحمر.

كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حزل الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار داخل أحد العقارات غير المأهولة الكائنة بدائرة القسم.

وعُثر بداخل المنزل على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 6 أمتار، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى صدرت قرارها السابق.