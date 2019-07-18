مصر | 5 سبتمبر.. نظر دعوى فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 سبتمبر.. نظر دعوى فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.



وأضاف محمود فى دعواه، أن أغلب هذه الوظائف تم التعين بها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.