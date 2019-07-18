مصر | حجز دعوى سحب النياشين والأوسمة من "محمد مرسي" للتقرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز دعوى سحب النياشين والأوسمة من "محمد مرسي" للتقرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حجز الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها محمد مرسي لإعداد التقرير النهائي بالرأي القانوني فيها.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنة 72 ق، المقامة من أشرف فرحات المحامي، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فهو لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.