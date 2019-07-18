مصر | "بعد استدراجها ومحاولة اغتصابها".. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لفتاة العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد استدراجها ومحاولة اغتصابها".. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لفتاة العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة العياط، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي، الخاص "بفتاة العياط" وتدعى "أميرة أحمد" تبلغ من العمر 15 عامًا والتي تم استدراجها لمحاولة اغتصابها من سائق ميكروباص "صديق صاحبها" ويدعى الأمير فهد"، يبلغ من العمر 22 عامًا، وذلك لإثبات ماقالته الفتاة في تحقيقات النيابة

كشف مصدر مطلع، تفاصيل جديدة حول واقعة استدراج الفتاة وتدعى "أميرة.أحمد.ع" تبلغ من العمر 15 عامًا لمنطقة جبلية بمنطقة العياط وهي "قرية طهما" عن طريق "صديق صاحبها" ويدعى "الأمير فهد" في عقدها الثاني من عمره، حيث كشف أن يوم الواقعة جاءت من مدينتها "الفيوم" للجيزة لقضاء يوم مع حبيبها ويدعى "وائل" في عقده الثاني من العمر، وفوجئت بصديقه الثاني ويدعى "إبراهيم" في حديقة الحيوانات، وبعد بضعة ساعات تركها حبيبها وصديقه، وتلقت بعد ذلك تليفونًا من أحد الأشخاص "الصديق الثاني لحبيبها" ويدعى "الأمير فهد " ويعمل سائق المتهم، بحجه ذهابها له لأخذ الهاتف الخاص بحبيبها"وائل"، فحاول استدراجها لاغتصابها تحت تهديد السلاح، ولكن تم اصابته بطعنات متفرقة بجسده، إلى أنها أودت بحياته على الفور وفارق الحياة.

فيما أفاد المصدر، أنه استغاثت بأحد قاطني منطقة العياط، لتوصليها لأقرب مركز شرطة، مضيفًا أنها أعطت رقم الهاتف الخاص بوالدها له ليتصل به ويبلغه بما حدث، وعلى الفور جاء على مركز شرطة العياط

فيما أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس الشابين "وائل" و"إبراهيم" وتوجيه تهمة معاونه المتهم في استدراجها، وحبس الفتاة المجني عليها" أميرة.أحمد.ع"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على الطب الشرعي للتأكد ماقالته في التحقيقات، والتصريح بدفن المتهم السائق "الأمير فهد"

باشرت نيابة العياط، بجنوب الجيزة، التحقيق حول واقعة استدراج "فتاة" وتدعى أميرة عمرها 15 عامًا، حيث كشفت التحقيقات أنه تم استدراج الفتاة عن طريق صديق لحبيبها "الأمير فهد"

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كانت تحقيقات نيابة العياط كشفت ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها؛ حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ 13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعي أميرة 15 سنة عاملة بمعرض ملابس في مدينةطامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة وتبين العثور على جثة شاب يدعي "الأمير. أ" 22 سنة، سائق، ملقي في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.

استدعت الأجهزة الأمنية حبيب الفتاة وصديقه وتبين من مناقشتهما أن القتيل صديقهما وأنهم اتفقوا سويًا على استدراج الفتاة ويحاول معاشرتها جنسيًا، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.