مصر | بسبب خلافات مالية.. التحقيق مع عاطل ونقاش لتشاجرهما مع أحد الأشخاص بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب خلافات مالية.. التحقيق مع عاطل ونقاش لتشاجرهما مع أحد الأشخاص بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المعصرة الجزئية، التحقيق مع متهمين بحوزتهم 9 قطع أسلحة نارية وبيضاء لأستخدامهم فى مشاجرة مع أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم.

كشفت تحقيقات النيابة عن تمكن قسم شرطة المعصرة من ضبط عاطل ونقاش، لهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما 3 فرد خرطوش، و10 طلقات خرطوش من ذات العيار، و2 طبنجة، و7 طلقات نارية من ذات العيار، و4 قطعة سلاح أبيض عبارة عن سنجة.



وأشارت التحقيقات أن بمواجهتهما اقروا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها للتشاجر مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

