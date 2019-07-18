مصر | حبس شخصين 4 أيام لاتهامهم بسرقة موظف بالنزهة

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة النزهة الجديدة، من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام حبس سابقة، وحارس مبني، وبحوزتهما " 2 هاتف محمول، 2 ساعة يد،جهاز ريسيفر، كاميرا تصوير حديثة وبعض المسروقات الأخري".

وبسؤالهم عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن مدير تسويق مقيم بذات المبني محل عمل المتهم الثانى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة التحقيق.