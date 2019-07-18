مصر | "كان بيستحمي في النيل".. التحريات تكشف سبب وفاة الطالب المعثور على جثته بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان بيستحمي في النيل".. التحريات تكشف سبب وفاة الطالب المعثور على جثته بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل العثور على جثة طالب بمياه النيل، بمركز العياط، جنوب المحافظة، وتبين أنه حال استحمامه بالمياه، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة طالب طافية بمياه النيل بدائرة مركز شرطة العياط.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال الجثة، وكشفت معاينة الرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز أن الجثة لـ "حمادة.ش.ص"، طالب، وأنه لأ يوجد بجثته أي إصابات ظاهرية، وان وفاته إثر اسفكسيا الغرق.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

