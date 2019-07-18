مصر | "إسفكسيا الغرق".. النيابة تصرح بدفن جثة "طفل العياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إسفكسيا الغرق".. النيابة تصرح بدفن جثة "طفل العياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العياط، بجنوب الحيزة، بدفن جثة الطفل "محمود" يبلغ من العمر 12 عامًا والذي تعرض للغرق لعدم اجادته السباحة برفقه أصدقاءه بمنطقة العياط، وتوفي نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا شبهه جنائية في الواقعة.

تلقى الرائد أحمد صبحي، رئيس مباحث قسم شرطة العياط، بلاغًا من الأهالي يفيد غرق طالب أثناء الاستحمام، بقرية المتانيا بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام "محمود " 12 سنة، بالاستحمام برفقة عدد من أصدقائه، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.