مصر | "كان معاه أقراص مخدرة".. انتشال جثة شاب طافية بترعة المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان معاه أقراص مخدرة".. انتشال جثة شاب طافية بترعة المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة شاب مجهول الهوية، عثر عليه بترعة المريوطية، بنطاق قسم الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطار من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب طافية بترعة المريوطية، أمام فندق سياج، بدائرة قسم شرطة الهرم.

ودفع مدير الحماية المدنية بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره، يرتدي تيشرت أسود اللون وبنطال كحلي، وتبين أنه مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تحقيق شخصية، كما عُثر بطيات ملابسه على شريط أقراص مخدرة، وتم التحفظ على الجثة تحث تصرف النيابة العامة، وحرر العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، المحضر اللازم بالواقعة.

