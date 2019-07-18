مصر | "إسفكسيا الغرق".. كشف ملابسات العثور على جثة فتاة في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إسفكسيا الغرق".. كشف ملابسات العثور على جثة فتاة في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة، أن إسفكسيا الغرق هو سبب وفاة الفتاة المعثور على جثتها بإحدى الترع بمركز كرداسة، ولا يوجد شبهة جنائية حول وفاتها، وتن التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بالعثور على جثة فتاة طافية بأحد الترع، بنطاق المركز.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الإنقاذ، وتم إنتشال الجثة، وتبين أنها مجهولة الهوية ولا يوجد بحوزتها أي أوراق تفيد هويتها، كما تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.