مصر | بزعم "توفير فرص عمل".. سقوط شخصين استوليا على أموال المواطنين بالغربية وسوهاج

وفى ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بتضررها من (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة الغربية) لقيامه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى قدره (50.000 خمسون ألف جنيه) مقابل إلحاق نجلها بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعمًا قدرته على ذلك من خلال علاقته بمسئولى تلك الجهة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.. فقد أكدت التحـــريـــات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكية.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بقيام (فنى مرافق بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج - مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى تبديد) بالحصول منه على مبلغ مالى قدره ( 9200 تسعة آلاف ومائتان جنيه) كمقدم لمبلغ (30.000 ثلاثون ألف جنيه) بزعم قدرته على تعيينه وزوجته بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة (خلافًا للحقيقة)، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحـــريـــات صحة البلاغ وأضافت بتلقى المتحرى عنه مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم، لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى.

