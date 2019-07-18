مصر | بعد نصبه على "كفيفة".. ضبط وإحضار لمسجل انتحل صف طبيب في بولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نصبه على "كفيفة".. ضبط وإحضار لمسجل انتحل صف طبيب في بولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، بسرعة تحريات المباحث حول مسجل خطر انتحل صفة طبيب.

وتلقى قسم شرطة بولاق، بلاغا من إحدى السيدات "كفيفة"، بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص "طبيب" عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، برنامج خاص بالمكفوفين)، واتفاقهما على التقابل بأحد المقاهي بدائرة القسم، وعقب تقابلهما قام بمغافلتها وسرقة (هاتفها المحمول و500 جنيه).

وتبين من تحقيقات النيابه انه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه "مسجل جنائي"، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى).

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وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وقرر بارتكابه (8) وقائع

بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات (هواتف محمولة- مشغولات ذهبية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التى قررت حبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات.