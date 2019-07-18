مصر | "القمامة" تدفع شقيقين لقتل جارهما في مصر القديمة.. والنيابة تصرح بدفن الجثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القمامة" تدفع شقيقين لقتل جارهما في مصر القديمة.. والنيابة تصرح بدفن الجثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة عامل توفى بسبب خلافات الجيرة بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين من تحقيقات النيابة أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وجاره في العقار بسبب ترك القمامة أمام شقته، فتعدى المتهم وشقيقه على المجني عليه بالضرب مما أسفر عن وفاته.

وتبين من مناظرة الجثة أنها لثلاثيني تعرض للضرب بآلة حادة على رأسه وإصابته بتهشم وكسر مضاعف في الجمجمة ونزيف داخلي أسفر عن وفاته، بعد وصوله مستشفى قصر العيني بأيام.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين وجارهم بسبب خلافات الجيرة تعدى فيها الشقيقان على جارهم بالضرب بقطعة حديدية، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي بعد عدة أيام من وصوله متأثرا بإصابته، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.