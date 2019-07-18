مصر | "المخدر داخل العصير".. مسنة تقتل مالك مصنع برطم رأسه بالحائط في الدقهلية

وتعود البداية عندما تبلغ لقسم شرطة جمصة من أحد الأشخاص بالعثور على جثة والده ( 52 سنة، صاحب مصنع خزف ) داخل شقته بعقار بمنطقة الصفا دائرة القسم، مسجاة على أريكة بصالة الشقة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وما قرره المُبلغ بأن والده متواجد بالشقة بمفرده منذ يومين واكتشافه عدم وجود هاتف وسيارة والده الملاكي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبة الواقعة ( 50 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة الستاموني - لها معلومات جنائية مسجلة ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وقررت بأنه حال تواجدها مع المجني عليه في شقته غافلته وقامت بوضع مادة مخدرة بعبوة مشروبات وعقب تناول المجني عليه للمشروب وشعوره بآثار المخدر حاول الاستغاثة فقامت برطم رأسه بالجدار فسقط مغشيًا عليه وتوفى ثم قامت بالاتصال بأحد الأشخاص ( 26 سنة، عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى ) فحضر وقاما بالاستيلاء على "هاتفه المحمول، حافظة نقوده، مفاتيح سيارته، بعض الأجهزة الكهربائية".