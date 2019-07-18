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مصر | "المخدر داخل العصير".. مسنة تقتل مالك مصنع برطم رأسه بالحائط في الدقهلية

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كشفت الأجهزة الأمنية غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل مالك مصنع بالدقهلية وسرقة مسكنه.
وتعود البداية عندما تبلغ لقسم شرطة جمصة من أحد الأشخاص بالعثور على جثة والده ( 52 سنة، صاحب مصنع خزف ) داخل شقته بعقار بمنطقة الصفا دائرة القسم، مسجاة على أريكة بصالة الشقة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وما قرره المُبلغ بأن والده متواجد بالشقة بمفرده منذ يومين واكتشافه عدم وجود هاتف وسيارة والده الملاكي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبة الواقعة ( 50 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة الستاموني - لها معلومات جنائية مسجلة ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وقررت بأنه حال تواجدها مع المجني عليه في شقته غافلته وقامت بوضع مادة مخدرة بعبوة مشروبات وعقب تناول المجني عليه للمشروب وشعوره بآثار المخدر حاول الاستغاثة فقامت برطم رأسه بالجدار فسقط مغشيًا عليه وتوفى ثم قامت بالاتصال بأحد الأشخاص ( 26 سنة، عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى ) فحضر وقاما بالاستيلاء على "هاتفه المحمول، حافظة نقوده، مفاتيح سيارته، بعض الأجهزة الكهربائية".

وعقب ذلك قام الأخير بالاتصال بشقيقه ( 24 سنة، عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) والذي حضر لمساعدتهما في نقل المسروقات بسيارة المجنى عليه وقام بقيادة السيارة وهربوا، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بما جاء بأقوال المتهمة الأولى، وأرشدوا عن المسروقات ومكان إخفاء السيارة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، كما أرشدت المتهمة الأولى عن ( 2 زجاجة بلاستيك صغيرة الحجم بهما العقار المخدر ).

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