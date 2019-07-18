مصر | بـ"حجة بيع المواشي".. تاجر يذبح زميله ويرمي جثته بأرض زراعية بالقنطرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"حجة بيع المواشي".. تاجر يذبح زميله ويرمي جثته بأرض زراعية بالقنطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بالعثور على جثة (تاجر ماشية 32 - مقيم بدائرة المركز) بأرض زراعية بدائرة المركز وبه جرح ذبحي بالرقبة وطعنات متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر ماشية سن 21 - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وقرر بقيامه بالاتصال بالمجني عليه والاتفاق معه على مقابلته بزعم بيع بعض رؤوس الماشية له، ولدى وصوله لمكان العثور غافله وتعدى عليه بسكين محدثًا إصابته التى أودت بحياته، واستولى منه على مبلغ (50 ألف جنيه - هاتفه المحمول)، وأرشد عن (الأداة المستخدمة - هاتف محمول- مبلغ 43 ألف و450 جنيه)، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.