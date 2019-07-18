شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والمصايف» بالإسكندرية: لن نسمح بحجب رؤية البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، توحيد ألوان البوابات والحواجز الخشبية بكافة شواطئ المحافظة «للحفاظ على الشكل الجمالي»، حسب قوله.

وقال رشاد، في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه يجري التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لعمل نقاط أمنية على الشواطئ بطول الكورنيش، لتأمين المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية.

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وردًا على حجب المنشآت والشواطئ لرؤية البحر، قال إنه لن يقوم بالتوقيع على أي قرارات جديدة تتعلق بتوسعات أو إنشاءات تحجب رؤية البحر عن المواطنين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه لن يتم تجديد تراخيص أي منشأة تحجب رؤية البحر بعد انتهاء التعاقد، مشددًا على أنه سيتم إزالة أي توسعات تتم خارج بنود التعاقد.

وحول موقف شاطئ النخيل، الذي يعرف بـ«شاطئ الموت» بعد تكرار حالات الغرق به، قال:«ملف شاطئ النخيل تحت الدراسة حاليًا».