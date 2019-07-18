شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح من «الزراعة» لمربي الدواجن لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الزراعة عددا من التوصيات الفنية لمساعدة مربي الدواجن في مواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، والتي تشكل تهديدا خطيرا على مزارع الإنتاج الداجني وإنتاجيتها وصحتها وتشمل هذه التوصيات ما يلي:

ىرفع الأعلاف من أمام الدواجن في فترات النهار قبل العاشرة صباحا ومع وشدة الحرارة وتقديمها بعد الساعة الخامسة مساء.

زيادة عدد المساقى مع رفع مستوى المياه فيها لترطيب جسم الدواجن ويفضل استخدام ماء بارد.

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رش جدران واسطح العنابر بالماء من الخارج صباحاً لخفض درجة الحرارة

استخدام مضادات الاجهاد الحراري وفيتامين "c" في ماء الشرب

ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعاني فيها الدواجن من الإجهاد الحراري.

تركيب ستائر من الخيش في الواجهات المعرضة للشمس مع ترطيبها باستمرار بالماء لخفض درجة الحرارة.

عمل عنابر بصورة هندسية للاستفادة من التهوية الطبيعية المناسبة لتقليل تأثير ارتفاع درجة الحرراة.