شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضبط 780 كيلو «سردين فاسد».. «بيطري الدقهلية» يحذر من تناول الأسماك مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، المواطنين، من تناول أسماك «السردين» من مصادر مجهولة، وذلك بعد قيام أحد أصحاب المحلات بميت غمر ببيع وتداول «السردين» الفاسد.

وقال الدكتور عبدالمنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري، في بيان صحفي، إن حملات التفتيش على اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها تواصل دورها في حماية المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

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وذكر البيان أن الحملة البيطرية بالتنسيق مع مباحث التموين بميت غمر أسفرت عن ضبط ٧٨٠ كيلو جرام، سردين فاسد غير صالح للاستهلاك الأدمي بميت غمر، وأوصت اللجنة بالإعدام بعد صدور قرار النيابة على المحضر المحرر.

وأوضحت أن الحملات مستمرة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل ضبطت حملة أخرى بميت غمر، سيارة ربع نقل غير مجهزة بالمبردات تنقل أسماك مجمدة تحمل أكثر من طن من الأسماك المعرضة للتلف نتيجة النقل غير الآمن وبتفتيشها تبين وجود أسماك مجمدة بدون فواتير وأن السيارة غير مجهزة بالبردات لنقل هذه الأسماك المجمدة مما يعرض الحمولة لفك الثلج منها وكذلك إعادة تجميده مرة أخرى مما يعرضها للتلف والتأثير على صحة المواطنين.