شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يبحث تعزيز التعاون مع سفيري إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، كلاً من ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، وجيامباولو كانتيني، السفير الإيطالى بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات التنموية بالمحافظة، خلال زيارتهما لمحافظة الفيوم لتفقد عددا من المشروعات في مجالات الري والزراعة والسياحة البيئية.

تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلى حول مشروع الرى الحقلى والمساقى التي تم إعادة تأهيلها وتطويرها على بحر أولاد محمد وبحر بيهمو، ودور المشروع فى تقليل هدر المياه، كما استعرض محافظ الفيوم عدداً من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، وأعرب عن ترحيبه بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي وسفير إيطاليا لمحافظة الفيوم، وتقدير سبل التعاون المشترك مع الجانبين فى تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالخير على أهالى الفيوم.

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وأكد سعد، خلال اللقاء، استعداد المحافظة لتوسيع مجالات التعاون فى تنفيذ المشروعات المشتركة خاصة فى مجالات الرى والزراعة، لدورها فى تقليل الهدر فى مياه الري وتحسين نظم الرى الحقلي الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

حضر اللقاء، اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن صفوت موافى السكرتير العام المساعد، وماريو مارجريتا رئيس فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، والأستاذة نهى على المسؤول الميداني اللوجيستى لبرنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية بالفيوم، والمهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد خضير وكيل وزارة الرى والموارد المائية، والدكتور عاطف سويلم خبير إدارة المياه والرى بالمركز الدولى للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة "ايكاردا"، والدكتور عماد فوزى الباحث بالمركز القومى لبحوث المياه، والأستاذ أحمد شوقى مدير عام السياحة بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت المستشار الاقتصادي للمحافظة.

الجدير بالذكر أن زيارة سفيري إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمحافظة الفيوم، شملت تفقد مشروع الصوب الزراعية بقرية منشاة نجيب بمركز طامية، وتفقد المساقى والمراوى التى تم إعادة تأهيلها على بحر بيهمو سنورس، وكذلك عقد لقاء مع الأطراف المعنية بالسياحة البيئية وزيارة ورش صناعة الفخار بقرية تونس على ضفاف بحيرة قارون.