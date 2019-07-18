شكرا لقرائتكم خبر عن «ماراثون وموكب وقوافل».. تفاصيل احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برنامج احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق ذكري خروج الملك فاروق من مصر يوم 26 يوليو عام 1925 على متن يخت «المحروسة» من قصر رأس التين.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الاحتفالات تستمر على مدار أربعة أيام، لافتا إلى أن اليوم الأول يتضمن ماراثون للجري 1500 متر بدءا من جليم وحتى السلسلة، فضلا عن آخر لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأشار رشاد إلى اشتراك طلاب الفنون الجميلة والتربية والنوعية بتصميم أعمال فنية داخل حديقة السلسلة، يعقبها تنظيم موكب بالسيارات المزينة بالزهور من أمام قصر المنتزه بطول طريق كورنيش الإسكندرية.

وأوضح أن سيتم تنظيم موكب آخر للدراجات النارية، فضلا عن تنظيم عروض موسيقية عسكرية بمنطقتي بئر مسعود وكوبري مصطفى كامل ومدخل الإسكندرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه سيتم إقامة حفلات فنية مسائية بعدد من الحدائق، فضلا عن تنظيم قوافل متكاملة طبية وبيطرية وزراعية بالقرى الأكثر فقرا طوال فترة الاحتفالات.

وحول فاعليات اليوم الثالث، أوضح رشاد، أنه تشمل افتتاح حديقتي سعد زغلول والداون تاون، وميادين الخرطوم والعامرية والمدرسة الدولية، منوها أن الاحتفالات تختتم بإقامة حفل استقبال بالمكتبة لقناصل الدول وأعضاء مجلس النواب.