شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من «الزراعة» لمُربي الماشية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الزراعة مُمثلة في المعمل المركزي للمناخ الزراعي، عددًا من التوصيات اللازمة لمواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي في ظل توقعات الأرصاد بصيف «ساخن جدا».

وجاءت التوصيات الفنية المُرتبطة بالإنتاج الحيواني على النحو التالي:

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1 - لابد من اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتفادى أي أضرار صحية على الحيوانات، مثل تغيير مياه شرب الحيوانات منذ بداية الصباح على فترات قصيره بسبب سخونة ارتفاع حرارة الهواء الجوي.

2 - الاهتمام بعمل علائق تتماشى مع ظروف الاجهاد الحراري وعمل نظام حماية مناسب للحيوانات مثل المظلات المرتفعة.

3- عمل نظام رش ضبابي لتقليل درجة الحرارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

4 - الاهتمام بالتطعيم والاستفادة من القوافل البيطرية التي تقوم بها الوزارة.