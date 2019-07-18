شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» بالدقهلية تحرر 109 محاضر لمحلات مخالفة لقانون العمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن تحرير 109 محضرا خلال شهر يونيو الماضي لمحلات عامة تجارية وصناعية لمخالفتها القوانين والقواعد المنظمة والمتعلقة بتوفير اشتراطات الرخص الصادرة لها.
وأوضح محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، أن تلك المنشآت قامت بمخالفة أحكام قانون العمل فيما يتعلق بأحكام واشتراطات الرخص الصادرة لها والتي من الواجب توافرها حرصا على حقوق الدولة والعمال وأصحاب الأعمال.
وشدد على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت المختلفة والتأكد من التزامها بالقوانين والقواعد المنظمة واللوائح المعتمدة خاصة فيما يتعلق باشتراطات الرخص الصادرة لها.
ومن جانبه أعلن أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أن حملة مكبرة قامت بالمرور والتفتيش على 564 منشأة وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر، وذلك في نطاق المناطق الست التابعة للمديرية في المنصورة وطلخا والمنزلة والسنبلاوين ودكرنس وميت غمر.
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