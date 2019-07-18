شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بالسفير الأوكراني الجديد بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، سفير أوكرانيا الجديد لدى القاهرة، إيفهين ميكيتينكو، والوفد المرافق له بمقر الوزارة.

وأكد «عبدالغفار» في بيان، الخميس، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وجمهورية أوكرانيا، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك من أجل مزيد من تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية، مشددا على أهمية التعاون في مجال تطوير الأنظمة التعليمية وتبادل العلوم والتكنولوجيا.

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وأكد الوزير على ضرورة تقديم خدمة تعليمية راقية ومتميزة للطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة الخاصة بدراسة الطب والهندسة، ووضع ضوابط تضمن انتظام الطلاب في العملية التعليمية، بما يحقق الفائدة للطلاب.

ومن جانبه أكد ميكيتينكو، على قوة ومتانة العلاقات مع مصر في جميع المجالات، معربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون التعليمي مع مصر، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعليم العالي، تضمن تبادل الخبرات على المستوى الأكاديمي، لافتًا إلى تطلع بلاده للعمل مع مصر في مجال الفضاء في ضوء استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، وتدريب الكوادر المصرية والعلماء المصريين في مجال إطلاق وتشغيل الأقمار الاصطناعية نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها أوكرانيا في هذا المجال.

شهد اللقاء د. كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.