شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل مدير مشرحة زينهم و3 آخرين بعد تبديل جثتي فتاتين من ليبيا وإريتريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإخلاء سبيل أيمن حسان، مدير مشرحة زينهم، وفنيي التشريح (أحمد الرفاعي ومحمود عبد الفتاح)، إلى جانب مساعد حانوتي بضمان محل وظيفتهم وإقامتهم.

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جاء ذلك على خلفية واقعة تبديل جثة فتاة ليبية كانت قد أجرت عملية شفط دهون في مستشفى خاص بمدينة نصر بأخرى إريترية أقدمت على الانتحار داخل شقتها في منطقة أرض اللواء، ومن ثم تم نقل الجثتين إلى المشرحة لبيان أسباب الوفاة، ما جعل الأمر يختلط عليهم.

صباح أمس الأول، وأثناء حضور محسن نصر، حانوتي سفارة دولة إريتريا، وبصحبته خال الفتاة الإريترية المنتحرة لتسلم جثتها، ومن ثم سفرها إلى دولتها اكتشف خالها أن الجثة لفتاة أخرى وليست لابنة أخته.

وقتها، تم إخطار الدكتورة سعاد عبد الغفار، رئيس مصلحة الطب الشرعي، وبفحص الجثث تبين أنه تم تسليم جثة الفتاة الأفريقية لأسرة الفتاة الليبية، وأن الجثة الآن في ليبيا، وبالتواصل مع القنصلية الليبية أكدوا أن جثة الفتاة الأفريقية تم التحفظ عليها في أحد المستشفيات الليبية بناء على محضر من الأهلية بأن الجثة لفتاة أخرى، وقامت رئيسة مصلحة الطب الشرعي بإخطار النيابة العامة والتي استدعت مدير مشرحة زينهم والعاملين للتحقيق معهم.