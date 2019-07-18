شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: إغلاق 3 منشآت طبية لعدم وجود ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، الخميس، إغلاق 3 منشآت طبية بنطاق المحافظة، لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط.

وشملت القرارات إغلاق مركز للجراحة العامة بميدان المحطة بالمنصورة، وآخر بمركز بالمطرية، ومعمل بترعة البلامون بشربين، وجميعهم تم تشغيلهم بدون ترخيص.

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وقال محافظ الدقهلية إن هذه المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية بالعمل إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات التى حددها القانون لضمان مستوى الخدمة الطبية التى تقدمها للمواطنين، وأنه لا تهاون مع أى مخالفة مهما كان مرتكبيها.

ووجه المحافظ باستمرار الحملات التى تشنها إدارة العلاج الحر ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.