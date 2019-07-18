شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت عناصر القوات المسلحة، الخميس، من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة: «نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابى قبل وصوله إلى الارتكاز الأمنى، ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف، والقضاء على الفرد الإرهابى».

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.