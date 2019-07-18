6 نصائح لمُربي النحل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت وزارة الزراعة، الخميس، عددًا من التوصيات الفنية لمساعدة مربي النحل ومنتجي العسل في مواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على مملكة النحل وإنتاجيتها وصحتها وتشمل هذه التوصيات ما يلي: يؤدي ارتفاع درجات الحرار إلى استنزاف طاقات نحل العسل ويزداد الامر سوء بزيادة درجات الحرارة اعلى من 40°م. يؤدي الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لحدوث الاجهاد الحراري لنحل العسل وخاصة ان كانت الخلايا تحت أشعة الشمس المباشرة. من المهم جدا الاهتمام بتظليل أماكن وضع خلايا النحل وخاصة خلال فترة الظهيرة. يفضل استخدام الخلايا العازلة للحرارة أو الاغطية المحتوية على مواد عازلة لتقليل جهد النحل واعتماد الالوان الفاتحة العاكسة للإشعاع الشمسي وكذلك توفير مياه نظيفة ومتجددة قرب الخلايا. من المهم سحب الاطارات الشمعية الفائضة من الخلايا خلال تلك الموجة ومكافحة الدبور الاحمر الذي يحجب النحل من الوصول إلى مصادر المياه اللازمة للخلية. الحذر عند نقل الخلايا خاصتاً المحتوية على العسل حتى لا يتعرض العسل للإسالة وموت النحل ومراقبة المناحل بشكل مستمر خلال فترة الموجه الحارة والحرص الشديد وتوفير المراعي الجيدة أو البدائل الغذائية في المناطق الفقيرة.

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