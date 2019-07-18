شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إضراب عمال غزل المنيا لليوم الرابع للمطالبة بـ«زيادة غلاء المعيشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل عمال مصنع غزل المنيا، الخميس، إضرابهم عن العمل والاعتصام داخل المصنع لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بـ«زيادة بدل غلاء معيشة من 10- 200 جنيه، بالإضافة إلى 11 مطلبًا أخر بينهم إضافة العلاوة الاجتماعية 2006 على أساس المرتب ،وزيادة نسبة الأرباح من 5 شهور إلى 6.5 شهر، وحافز اليومية من 225 جنيه إلى 300 جنيه، والاستغناء عن العاملين فوق الستين، وتسوية المؤهلات، وتصليح الأرضيات بالمصنع والإنارة، والحصول على بدل العطلات في مواعيدها، وتطبيق الحافز الإداري 75 جنيهًا على جميع العاملين، وشراء خامات قطن جديدة، واحتساب أجر عامل اليومية على الأجر بالإنتاج، وتحرير عقود لعمال اليومية أو زيادة يوميتهم».

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تدخل مسئولون من الأجهزة الإدارية بالمصنع، ومكتب العمل، والأجهزة الأمنية وتحرير مذكرات ومحاضر بالمطالبة لدراستها والاستجابة للمتاح، لكن العمال رفضوا وواصلوا الإضراب والاعتصام ورفعوا سقف المطالب من مطلب إلى 11 مطلب، ما دفع إدارة المصنع لتحرير محضر شرطه بالإضراب واتهام 10 عمال بالتحريض على الإضراب والاعتصام.

قال بعض العاملين – رفضوا ذكر أسمائهم- إن «البداية كانت بزيادة غلاب المعيشة من 10 إلى 200 جنية تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة لمواجهه زيادة ارتفاع أسعار المحروقات، إلا إن إدارة المصنع رفضت، واستجابة لتطبيق العلاوة الدورية فقط، ما دفع العمال للإضراب والاعتصام داخل المصنع، مطالبين بتنفيذ مطالبهم المشروعة»، على حد قولهم.

من جانبه، قال محمد خلف، مدير مصنع غزل المنيا، إن «إضراب العمال تسبب في خسائر تقدر ب 400 إلف جنية بواقع 100 ألف جنية يوميا، حيث يعمل المصنع بطاقة 5،300 طن تصل إلى 6 طن يومي، وقد توقف الإنتاج 4 أيام، وفشلت كل المحاولات من كل الأجهزة، وأخرها تدخل يحي محمد، مدير مكتب العمل الذي حرر محضر بمطالبة ووعدهم بدراستها مع إدارة المصنع دون جدوى».