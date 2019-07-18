شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تصدر 6 توصيات لحماية المحاصيل من ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الزراعة، ممثلة في المعمل المركزي للمناخ الزراعي، عددا من التوصيات لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة على محاصيل الأرز والخضر والفاكهة.

وجاءت التوصيات، كالتالي:

- الاهتمام بعملية الري لمحصول الأرز خلال الموجة الحارة، وذلك لتغيير جزء من الماء الساخن الموجود حول النبات لتلطيف درجة الحرارة منطقة المجموع الجذري وتحسين المناخ الدقيق حول النباتات.

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- بالنسبة لمحاصيل الخضر والفاكهة: الاهتمام بالتسميد بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد.

- الاهتمام بعملية الري وذلك لتوفير كميات مناسبة من مياه الري بمنطقة انتشار الجذور لزيادة تحمل النبات للموجة الحارة وتعويض الفاقد من النباتات سواء من عملية البخر أو النتح.

- تكثيف الرش بسليكات البوتاسيوم بمعدل 7 جرام للتر لمحاصيل الخضر، و10 جرام للتر للفاكهة، حيث وجد أن معاملة النباتات بمركبات السليكا أو حمض الأورثوسليسيك تؤدى إلى تغيرات مورفولوجية من شأنها زيادة سمك الأوراق وزيادة كثافة الشعيرات على الأوراق وزيادة صلابتها وطولها مما يجعلها أكثر احتفاظا بالماء وتحملا لعوامل الإجهاد البيئي وخاصة الحرارة المرتفعة.

- طلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجيرلمخلوط بوردو (جير + سلفات نحاس)، مما يقلل ضرر الأشعة الشمسية وتجنب تشقق «القلف» الطبقة الخارجية لجذوع النباتات، وخاصة الأشجار الصغيرة.

- منتجي المانجو الموالح لابد من الاهتمام بعمليات الري وفقا للمقنن المائي وعدم التهاون في هذا الامر حتى لا يتعرض الشجر المنزرع إلى تساقط الثمار.