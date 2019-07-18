شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل في «حيازة بندقية آلية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته بندقية آلية في مسكنه دون ترخيص.

تعود أحداث القضية عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بشأن ما ورد من مركز شرطة بلبيس بضبط«مسلم. س. ح» مقيم بدائرة المركز لحيازته بندقية آلية في مسكنه دون ترخيص.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة المختصة قررت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.