شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية برئاسة وزير التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا للمشروعات القومية اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد الحيوى، أمين عام صندوق تطوير التعليم ومستشار الوزير للتعليم الفني، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإسكان، والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من كافة تجهيزات الجامعات التكنولوجية، مؤكداً أهمية توفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للدعاية والتسويق لهذه الجامعات بهدف تعريف المجتمع ببرامجها التعليمية، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذا النوع من التعليم التكنولوجى، وكذلك سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات والتشطبيات اللازمة.

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وأضاف «عبدالغفار» أنه جار متابعة كافة المشروعات، موجهًا بضرورة البدء في إجراءات تعيين الكوادر العلمية بالجامعات الأهلية الجديدة وهي الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة الجديدة، مشيرا إلى أهمية توفير وسائل الإعاشة الجاذبة في الجامعات الجديدة، وكذلك بذل المزيد من الجهود لسرعة الانتهاء من تجهيز المعامل البحثية والأثاث المكتبي بتلك الجامعات.

وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، أكد الوزير أهمية التسويق السياسى والأكاديمي والإعلامي للبرامج التعليمية بالجامعات الجديدة بهدف تشجيع الطلاب على الالتحاق بها على مستوى كافة التخصصات العلمية، وخاصة الكليات النظرية في إطار التواءمة مع بعض المؤسسات التعليمية العالمية. ووجه بوضع خطة تسويقية متكاملة للمشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي، وخاصة الجامعات الجديدة بهدف جذب الطلاب للدراسة ببرامجها الجديدة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وضرورة توضيح الصورة الإيجابية لشرائح المجتمع المختلفة فيما يتعلق بمشروعات التعليم العالي.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج للتسويق للمشروعات القومية للتعليم العالي بالخارج لجذب الطلاب للدراسة بها، والتعريف بها وببرامجها التعليمية المختلفة.

كما تابع «عبدالغفار» معدلات التنفيذ والإنشاء في المشروعات القومية الجديدة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدا على ضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.