شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. «علوم القاهرة» تحصل على شهادة الآيزو الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلوم بالجامعة على تجديد شهادة الأيزو العالمية 2015-9001 للمرة الثانية على التوالي، موضحًا أن الشهادة من أعلى الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، التي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.

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وأشاد «الخشت» بجهود كلية العلوم نحو التميز الإداري والبحثي، وتحقيقها لمعدلات عالية للجودة وفق معايير عالمية، وذلك باستمرار حصولها على شهادة «أيزو 9001-2015»، التي تضم عدة بنود تختص بمتطلبات أنظمة الجودة، وتوافر التخطيط، ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضاء المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة، مشيرًا إلى أن كلية العلوم من أكبر الكليات التي تحقق بحث علمي ونشر دولي على مستوى الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم، إن المواصفة الدولية لشهادة الأيزو العالمية 2015-9001، والتي يتم مراجعتها كل ثلاث سنوات تضم عدة بنود رئيسية تختص بمتطلبات أنظمة الجودة، مثل سياق المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، التشغيل، تقييم الأداء، والتحسين المستمر، مضيفًا أن معايير الأيزو تعتمد على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضاء المجتمع الداخلي والخارجي عن خدمات الكلية المختلفة.

وأشار المناوي إلى أن تجديد شهادة الأيزو 9001-2015 للمرة الثانية، يؤكد تميز الكلية في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحًا أن الكلية تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات جامعة القاهرة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة.