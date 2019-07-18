شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد لتخليد الأعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال أحد متابعيها حول إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.

وجاء نص السؤال:" هل هناك ما يمنع شرعًا أو يُحرِّم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟"

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وأكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره تخليدًا لأسماء الأعلام، أو لتمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه، أما إن كانت نية إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز.