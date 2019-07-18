شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نطبق الشفافية فى اختبار القيادات الجديدة لتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التنمية المحلية، لليوم الثالث على التوالى، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل الأماكن الشاغرة من الدرجات الممتازة والعالية و مديرى العموم والعمل كسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء في جميع المحافظات .

حضر المقابلات الشخصية وزير التنمية المحلية وأعضاء اللجنة والتي تضم في عضويتها عدد من المحافظين الحاليين والسابقين هم:"الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق" بالإضافة إلى خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة والتنظيم والادارة.

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الوزارة بتطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة فى اختبار القيادات الجديدة لرفع كفاءة العمل في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبلف عدد المتقدمين فى الإعلان الذى حمل رقم رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدم، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدم، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297 ، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة.