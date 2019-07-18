شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال كبير لأصغر حاج فى مطار القاهرة قبل سفره للمدينة المنورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي "مالك" اصغر حاج ،ترحيبا كبيرا من جميع العاملين بالصالة الموسمية في مطار القاهرة الدولي ،لدي إنهاء إجراءات سفره علي الطائرة المصرية المتجهة إلي المدينة المنورة. وفوجئ الحجاج والعاملون بمطار القاهرة الدولي ، بدخول" مالك" أصغر حاج مرتديا ملابس الإحرام ، بصحبة والديه على الفور قامت العلاقات العامة بمصر للطيران باستقباله بشكل خاص وتم إنهاء إجراءات سفره . Advertisements ويودع ثلاثة وزراء اليوم أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى. وأعدت سلطات المطار احتفالا داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، يقوم خلاله الوزراء ومسئولو الجهات المشاركة في موسم الحج بتوديع أول أفواج حجاج القرعة فى إطار استعدادات الدولة بتوفير كل التيسير على الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى وطنهم سالمين بعد أداء المناسك.

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