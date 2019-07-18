شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تفتتح معرض ديارنا فى مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى افتتاح معرض ديارنا بمدينة مطروح، ويستمر حتى 8 أغسطس المقبل فى النادى الاجتماعى بمرسى مطروح والتابع لجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية.

ضم المعرض الذى شارك فيه 60 عارضا، منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشية واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها ومنتجات أخميم وخوص وكراسى بحر ومنتجات محافظة سيناء من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، حرصها على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعرض الذي يشارك فيه 9 محافظات هى القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط وأسوان وسوهاج والقليوبية ومرسي مطروح والفيوم و أن معرض ديارنا حاليا أصبح مناسبة تعنى الكثير للأسر المنتجة ولرواده حيث نجح المعرض خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق مبيعات قياسية وجذب ألاف الزوار من المصريين وحالياُ يتم الاعتماد على فكرة التوسع فى إقامة المعرض في القاهرة والمحافظات بعد ان كان يقام مرة واحدة في القاهرة وأنه مع تحقيق معدلات نمو فى أعداد رواد المعرض خلال الأعوام الماضية وارتفاع قيمة المبيعات الأمر الذى تطلب التوسع فى عدد المعارض وعدد العارضين من الأسر المنتجة مع الحرص فى التدقيق على مستويات الجودة للمعروضات بأسعار مناسبة.

