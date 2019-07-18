شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإشغالات وتجديد شبكة الصرف الصحى بعدة شوارع بحى الزيتون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، شمال القاهرة حملة لرفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين والتكاتك وفرض الانضباط بشوارع الحى، بالتعاون مع إدارة الإشغالات والمحلات وشرطة المرافق، بشوارع ترعة الجبل وابوشعير وعبد الرحمن نصر والزيتون، وتم رفع كافة إشغالات المحلات والباعة الجائلين والتكاتك، وتم تحرير محاضر إشغال، وتم وضع الإشغالات بمخزن مضبوطات الحى.

وفى سياق آخر أكد رئيس حى الزيتون، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بعدة شوارع، حيث يتم الآن إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى المتهالكة بشارع الشيخ خطاب وشارع السوق القديم من شارع ترعة الجبل تحت إشراف هيئة الصرف الصحى وإدارة الطرق بالحى.

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وأضاف اللواء أشرف بهجت، أنه تم إحلال وتجديد للكشافات الصوديوم بكشافات Led الموفرة للطاقة، بشوارع الارناؤوطى - وورشة البلاط -وواصل - وعبد الجليل خلف فندق القوات المسلحة من شارع محمود شكرى، وتمت الاناره بمعرفة مدير ومسئولى الأنارة بالحى.