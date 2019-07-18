شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ربط قواعد بيانات 95 سجلا تجاريا مع الضرائب والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالى، تم ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى، ثم البدء فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، موضحا أنه تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، والجهاز يستهدف الوصول إلى السجل الموحد، وقد تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية لربط السجل التجارى مع السجل الصناعى وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومى للمنشأة هو الرقم الضريبى، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.

وأوضح عشماوى، خلال توقيع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "i-score" لإتاحة بيانات السجل التجارى إلكترونيا للبنوك، أن السجل الموحد سيتيح للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة وروؤس اموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط (يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط ﻭأنه وفقا للسجل التجارى يوجد أكثر من 4 ملايين منشأة يقوم الجهاز المصرفى بالتعامل مع 400 ألف فقط.

من جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية البنك المركزى فى التوسع فى تطبيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمى لا نقدى، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة سيساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء.

وقال هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك إن العالم يشهد حاليا مرحلة تحول فمصر تنضم للتحول الذى يحدث في العالم للنمو الاقتصادى وهذه المنظومة سترفع الإنتاجية وستسهل على العميل العمل من خلال الوسائل الالكترونية بدل من التعامل الورقى، وسوف نصل الى النجوع والقرى دون أن يحتاج العميل للوصول إلينا، وسيتم منح الائتمان لمن يستحقه.