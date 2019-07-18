شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعقد اجتماعا لمناقشة الموقف الراهن لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الموارد المائية والرى اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة وبحضور عدد من قيادات الوزارة وممثل وزارة الاستثمار والتعاون مع ممثلى هيئة التعاون اليابانى " الجايكا " واستشارى المشروع، لمناقشة الموقف الراهن لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

أكد عبد العظيم أنه تم توقيع اتفاقية القرض مع الجانب اليابانى خلال المؤتمر الاقتصادى للدول المانحة للمشروعات الإقتصادية والإستثمارية لمصر الذى فى شرم الشيخ بين وزارة الموارد المائية والرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا).

وتضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل من خلال قرض يتضمن إعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته (5.854 مليار ين يابانى أى ما يعادل حوالى 57 مليون دولار أمريكى).

Advertisements

من جانبه أكد المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أنه تم طرح أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، بعد الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى لها، مشيراً إلى أن أعمال المكتب اﻻستشارى سوف تستمر فى الدراسات لمدة 73 شهرا، منهم 12 شهر ضمان تشغيل، و10 أشهر لإعداد مستندات الطرح والترسية، بالإضافة إلى 51 شهرا للتنفيذ.

وأشار حبيش إلى أن التصميم الهندسى للقناطر الجديدة تم الاتفاق عليه من خلال نفس المكتب الاستشارى فى مرحلة دراسات الجدوى، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية تبلغ 73 شهرا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية تشمل تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات من شهر نوفمبر القادم حتى سبتمبر من العام القادم والأعمال المدنية للقناطر من شهر سبتمبر من العام القادم إلى ديسمبر 2023، على أن يكون التسليم المبدئى و تشغيل وصيانة المشروع 2025.

وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، تم إنشائها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل (أي منذ حوالي 146 عام) حيث تُعد ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، وتقع هذه المجموعة على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600) من فم ترعة الإبراهيمية.

وتقوم القناطر بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة ابوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى.