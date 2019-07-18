شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل شبكة المياه لمنطقة الأميرية البلد وتطوير سوق داير الناحية بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، أن جارى توصيل شبكة المياه داخل منطقة الأميرية البلد، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع تنفذه شركة مياه الشرب بالقاهره قطاع المشروعات.

وفى السياق قال رئيس حى الزاوية الحمراء إن أعمال تطوير سوق داير الناحية مستمرة على قدما وساق، مشيرا إلى أن السوق سيخلص المنطقة من الإشغالات ويرفر مكان أمن ومناسب للباعة الجائلين.

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وفى سياق آخر قال اللواء عصمت عبد الحميد، تم متابعة أعمال النظافة من كنس ورفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق بشارع الشركات بمنطقة القصيرين وميدان عبود، وشارع منشية الجمل وشارع ترعة الإسماعيلية .