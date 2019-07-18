شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى وأحضان ودموع فرح.. حجاج بيت الله يودعون ذويهم بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحضان ودموع وصور سيلفى، ملخص المشهد بمطار القاهرة أثناء سفر أول فوج من حجاج بيت الله للأراضى المقدسة، بينما حرصت إدارة المطار على إذاعة أغانى مرتبطة بموسم الحج.

واتخذت شركة مصر للطيران، كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة فى مرحلتى الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وقد تم إعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدة على نقلهم مصرللطيران، بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادى الإفريقى.

وتقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا، من اليوم الخميس، على أن تكون أخر رحلة فى مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم، وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.

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ووجهت مصر للطيران الحجاج بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم، كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية "سقيا زمزم" على أن تكون محكمة الغلق، ولا تزيد عن 5 لترات.

وناشدت الشركة من عملائها حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم.