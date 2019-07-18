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التعليم تنفى إلغاء نظام الامتحانات على التابلت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019/ 2020،‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.

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وأوضحت الوزارة أن نظام التابلت يُتيح التعلُّم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يساهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مُضيفةً أن جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي بهدف الاستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكاً للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى.

 

 

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