شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنفى 3 شائعات أبرزها تخفيض دعم رغيف الخبز بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت وزارة التموين ما تردد من أخبار بشأن خلط الوزارة أطنان كبيرة من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مُشددةً على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذي يتم تسليمه إلى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصاً على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وأكدت الوزارة فى تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء لرصد الشائعات ،على أن للمطحن الحق في رفض استلام أي كميات لا تخضع للمواصفات القياسية، مُشددةً على أنه في حالة ثبوت أي تجاوزات من أصحاب الشون، أو عدم اتباعهم التعليمات المحددة في تخزين القمح أو حدوث أي أخطاء يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ولا تتسلم منهم المطاحن التموينية القمح.

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كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تخفيض الحكومة دعم رغيف الخبز بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019/ 2020، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة لدعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، بل على العكس فإنه قد تم تخصيص89 مليار جنيه بموازنة 2019/2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق منها حوالي 51 مليار جنيه لدعم الخبز، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشاً، مُشيرةً إلى استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ5 قروش دون أي تغيير.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز في جميع المنافذ التموينية إلـى 12 جنيهًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التمويني إلـى 12 جنيهًا، بل على العكس فإن سعره في منظومة التموين 9 جنيهات، مُشددةً على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب حاملي البطاقات التموينية.