شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى زيادة أسعار أدوية علاج الأمراض المزمنة بعد تحريك أسعار الوقود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع وزارة الصحة لأسعار الأدوية الحيوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة بعد قرار تحريك أسعار الوقود تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار بعض الأدوية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن أسعار الأدوية الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير مُوضحةً أن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث بلبلة للرأي العام.
وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع, مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن تخصيص الوزارة لرقم تليفون (0225354150) والذي يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وفي حالة وجود أي شكوى وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.
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