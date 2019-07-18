شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الواحدة.. إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية أبرزها، إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إحباط هجوم إنتحارى على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.





تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تظلمات المرحلة الثانية على نتيجة الصف الأول الثانوى العام اليوم إلكترونيا بعد غلق باب التظلمات أمس الأربعاء.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى، قررت فتح باب تلقي التظلمات والشكاوى للطلاب المتضررين من حدوث مشاكل أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي 2018/2019، بالإدارات التعليمية للمرة الثانية الاثنين الماضى وحتى أمس الأربعاء.





أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انكسار الموجة الحارة التى شهدتها البلاد ، حيث انخفضت درجات الحرارة اليوم بمعدل 5 درجات على كافة الأنحاء .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الانحفاض فى درجات الحرارة يستمر حتى الأحد المقبل وستصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة .





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تنطلق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2019، يوم الأحد المقبل، على أن تبدأ معامل الحاسب الآلى الموجودة بالجامعات المختلفة، استقبال الطلاب الراغبين فى تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق وهذه قائمة بأماكن تسمح لك تسجيل الرغبات دون الذهاب إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.





أعلن موقع التصنيف الأسبانى الدولى "ويبوميتركس"، أن جامعة القاهرة حصدت المركز الأول على الجامعات المصرية وتقدمت عالميا بتطور 176 مركز دفعة واحدة فى 6 شهور، وبنسبة ارتفاع مقدارها 20% عن ذلك الترتيب الذى أعلنه القائمون على التصنيف مطلع العام الحالى.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.





وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الشكر إلى الدولة المصرية بعد التنظيم الرائع لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى انطلقت فى مصر يوم 21 يونيو الماضى وتختتم فعالياتها غدا الجمعة بلإقامة مباراة النهائى التى تجمع منتخبى الجزائر والسنغال.



