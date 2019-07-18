"شوهت المنظر العام".. "الجيزة" تعاقب مؤسسات تجارية وتعليمية بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت محافظة الجيزة توقيع الحجز الإداري وغرامات مشددة لعدد من المؤسسات التجارية والتعليمية لقيام أصحابها بوضع ملصقات إعلانية على الأسوار والحوائط و الجدران بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات على الأسوار تؤدي إلى تشويه المنظر العام للشوارع والطرق، الأمر الذي لا يتماشى مع سعي الدولة للتغيير وتطوير المنظر العام بالشوارع وتجميلها وبناء بنية تحتية جيدة للطرق.

ونوه المحافظ -في تصريح اليوم الخميس- إلى تحرير محاضر لعدد من المنشآت التجارية بأحياء الدقي وجنوب الجيزة بعد ضبط عدد كبير من الملصقات التابعة لها على جدران الأسوار بمحيط جامعة القاهرة.

ولفت إلى أنه تم توجيه الأحياء المختصة بتوقيع الحجز الإداري على تلك المنشآت كإجراء رادع حيال ما تم من مخالفات وتعد على المنظر الجمالي للشارع.

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وأكد راشد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل مع كل ما يشوه المنظر العام للطرق كالكتابة على الأسوار والإعلانات والملصقات بكل حزم وتنفيذ الحجز الإداري على الفور للمخالف.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ بأحياء الدقي وجنوب الجيزة حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل عدد من الشوارع بالدقي حيث تقوم المحافظة بأعمال تجميل للجزر الوسطى وصيانة للبلدورات وطبقة الرصف ودهان وتجميل جسور الكباري ورفع مستوى الشكل الجمالي بالحي.

ووجه راشد بتكثيف الحملات ودوريات العمل وخاصة في الفترات المسائية لضبط أي فرد يقوم باللصق أو الكتابة على الجدران بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحيال المؤسسة أو الجهة التي يروج لها.

وشدد المحافظ خلال الجولة على إزالة كافة الملصقات المخالفة والمشوهة للطرق من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري لها.

وحذرت محافظة الجيزة من القيام بمثل هذه الأفعال حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية، مؤكدة على ضرورة أن يتعاون المواطنون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المجهودات التي يتم بذلها لتطوير وتجميل الشكل العام للطرق والشوارع بالمحافظة.